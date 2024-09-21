يحيى: عكار ستبقى في مقدمة صفوف الدفاع عن القضية الفلسطينية

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زار النائب محمد يحيى، بلدة حبشيت لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد حسن أحمد محمد، الذي ارتقى شهيداً دفاعاً عن القضية الفلسطينية ونصرةً لإخواننا في غزة، معربا عن "تعازيه الحارة وتبريكاته لذوي الشهيد بهذه الشهادة المباركة"، مؤكداً أن "عكار لم تبخل يوماً بدماء أبنائها في سبيل الدفاع عن الوطن والكرامة".وأضاف: "أن الشهيد حسن أحمد محمد قدم روحه فداءً للقضية الأسمى، وأن طريق القدس يحتاج إلى تضحيات جسام، وأننا اليوم نقف بكل فخر واعتزاز أمام هذه التضحيات".وختم يحيى: "إن دماء الشهداء ستظل شعلة مضيئة في سماء الأمة، وعكار ستبقى دائماً في مقدمة الصفوف للدفاع عن القضية الفلسطينية والمبادئ الوطنية".