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لبنان

نقل جثة من عين الرمانة.. لمن تعود؟

Lebanon 24
21-09-2024 | 09:10
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نقل عناصر من الدفاع المدني جثة مواطنة من عين الرمانة - بعبدا، إلى مستشفى بعبدا الحكومي.
 
وقد تم نقل الجثّة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمامهم الإجراءات القانونية اللازمة.
 
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