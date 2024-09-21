نقل جثة من عين الرمانة.. لمن تعود؟

نقل عناصر من الدفاع المدني جثة مواطنة من عين الرمانة - بعبدا، إلى مستشفى بعبدا الحكومي.

وقد تم نقل الجثّة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمامهم الإجراءات القانونية اللازمة.