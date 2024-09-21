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لبنان

ميقاتي يُلغي سفره إلى نيويورك: لا اولوية تعلو على وقف المجازر التي يرتكبها العدوّ

Lebanon 24
21-09-2024 | 09:49
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صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاتي: 

كنت عزمت على السفر الى نيويورك 
في اطار  تكثيف التحرك الديبلوماسي اللبناني،خلال أعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة، لوقف العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان والمجازر التي يرتكبها العدو. 
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الا انه في ضوء التطورات المرتبطة بالعدوان الاسرائيلي على لبنان، قررت  العدول عن السفر، واتفقت، بعد التشاور والتنسيق مع وزير الخارجية، على عناوين التحرك الديبلوماسي الخارجي الملح في هذه المرحلة.

أجدد التأكيد ان لا اولوية في الوقت الحاضر تعلو على وقف المجازر التي يرتكبها العدو الاسرائيلي والحروب المتعددة الانماط التي يشنها.
 كما اطالب  المجتمع الدولي والضمير الإنساني،باتخاذ موقف واضح من هذه المجازر الفظيعة. كما نطالب باقرار قوانين دولية لتحييد الوسائل التكنولوجية المدنية عن الاهداف العسكرية والحربية.
 
 
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