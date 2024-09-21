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لبنان

بيانٌ من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
21-09-2024 | 12:46
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صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتي:
ردا على الاستفسارات الواردة بشأن قراري مجلس الوزراء الصادرين بتاريخ السابع عشر من ايلول الحالي المتعلقين "بطلب وزارة التربية والتعليم العالي عدم تسجيل اي تلميذ غير لبناني في التعليم العام  والخاص والتعليم المهني والتقني للعام الدراسي المقبل الا في حال توافر شروط واردة في نص القرارينً، يهمنا الايضاح أن المقصود بالعام الدراسي القادم بحسب مداولات مجلس الوزراء هو العام الدراسي 2024-2025 الذي سيبدأ في معظم المدارس قريبا. فاقتضى التوضيح.
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