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لبنان

كم بلغ العدد الإجمالي لشهداء الاعتداءات الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية؟

Lebanon 24
21-09-2024 | 15:01
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أعلن وزير الصحة العامة فراس الأبيض مساء اليوم السبت، أن عدد شهداء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الجمعة الضاحية الجنوبية لبيروت ارتفع إلى 38 شهيدًا، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي لشهداء الاعتداءات الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية بات 82. 
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كما كشف في تصريح للجزيرة مباشر، أن تفجيرات أجهزة "البيجر" أسفرت عن جرح 2950 شخصاً، معلناً أن 777 جريحاً ما زالوا في المستشفيات بينهم 152 حالة حرجة.
 
تجدر الإشارة إلى أن أعمال رفع الأنقاض مازالت متواصلة في الضاحية، في حين أن العديد من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.
 
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