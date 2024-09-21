مفاجأة عن إبراهيم عقيل يكشفها قيادي إسرائيليّ.. ما هي؟

علّق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء السبت، على الهجوم الذي وقع في منطقة الضاحية ببيروت، الجمعة، وأسفر عن استشهاد مؤسس قوة الرضوان ورئيس عمليات حزب الله إبراهيم عقيل مع قادة آخرين.

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ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد وصف غالانت الهجوم بأنه "مثير للإعجاب"، مشيراً إلى أنه "أحبط سلسلة القيادة العملياتية لحزب الله، كما أدى إلى إغلاق حساب شخصي منذ 27 عاماً".

وأردف: "قبل 27 عاماً بالضبط، في أيلول 1997، قتل 12 عسكرياً إسرائيلياً خلال نشاط عملياتي في عمق لبنان من بينهم صديقي المقدم الراحل يوسي كوركين".

وأشار غالانت إلى أن "عقيل وأحمد وهبي الذين تم استهدافهما بغارة الضاحية أمس، كانا قائدي الكمين الذي طال الضباط الإسرائيليين"، مشيراً إلى أن الشخصين المذكورين كانا يشاركان في التحضير لأعمال هجومية أخرى ضد إسرائيل".

وختم: "هذا هو التزامنا تجاه الذين سقطوا وأحبائهم، هذا هو التزامنا تجاه سكان الشمال".