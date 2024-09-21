Advertisement

لبنان

بالفيديو.. طفل لبناني يتحدّى القصف بـ"الحلوى"!

Lebanon 24
21-09-2024 | 16:10
A-
A+
Doc-P-1249841-638625574956938422.PNG
Doc-P-1249841-638625574956938422.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لطفل صغير يشاهد الغارات الإسرائيلية التي تطال جنوب لبنان من دون أي خوف.
 
وظهر الطفل وهو جالس على شرفة منزله يتناول الحلوى بكل هدوء، بينما الطيران الحربي الإسرائيليّ يقوم بقصف أحد الجبال المقابلة له.
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-09-22
06:25 | 2024-09-22
06:17 | 2024-09-22
06:08 | 2024-09-22
06:00 | 2024-09-22
05:55 | 2024-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24