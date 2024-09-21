تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لطفل صغير يشاهد الغارات الإسرائيلية التي تطال جنوب لبنان من دون أي خوف.

وظهر الطفل وهو جالس على شرفة منزله يتناول الحلوى بكل هدوء، بينما الطيران الحربي الإسرائيليّ يقوم بقصف أحد الجبال المقابلة له.