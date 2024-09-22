29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
21
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تقرير أميركي.. ماذا سيجري بعد الهجمات ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
22-09-2024
|
03:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريراً جديداً قالت فيه إنه "بين هجمات أجهزة الاتصالات والغارات في لبنان، استطاعت إسرائيل استهداف قادة في حزب الله وإصابة العديد منهم، فيما توعد الحزب بالانتقام وأطلق صواريخ على شمال إسرائيل".
Advertisement
ومنذ الحرب الأخيرة المدمرة، في عام 2006، بين إسرائيل وحزب الله، يستعد الطرفان للمواجهة، وكانت المناوشات على الحدود قائمة بشكل متقطع، فيما يخشى الجميع من "الانزلاق لحرب كبيرة" في المنطقة.
ووفق تحليل نشرته الصحيفة، فإن الهجمات على حزب الله "تغير موازين القوى في القتال طويل الأمد"، إذ لم يعد "الردع المتبادل" قائما، وفرص التحول لحرب كبرى أصبحت أكبر.
ويوم الجمعة، استهدفت غارة إسرائيلية اجتماعا لقوة الرضوان في طابق تحت الأرض، وأدت إلى استشهاد 16 عنصرا من بينهم قائد وحدة النخبة هذه إبراهيم عقيل، وقيادي ثانٍ هو أحمد محمود وهبي.
وأقام الحزب مراسم تشييع، السبت، لعدد من الشهداء، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في اليوم ذاته أنه تمكن من "القضاء على معظم الهيكلية القيادية لقوة الرضوان في حزب الله".
وعقيل الذي كان مطلوباً من الولايات المتحدة، هو ثاني قائد عسكري بارز في حزب الله تستهدفه إسرائيل في الضاحية الجنوبية منذ بدء التصعيد، بعد فؤاد شكر، الذي اغتيل أواخر تموز الماضي.
وسط ذلك، يخشى الإسرائيليون من أن الصراع الجديد يمكن أن يشمل استهداف حزب الله للبنية التحتية في إسرائيل، وأن يهاجم مسلحو الحزب المجتمعات الإسرائيلية، فيما يعلم حزب الله أن القوات الجوية الإسرائيلية يمكنها أن تتسبب في إحداث دمار واسع النطاق في لبنان.
ومع هذا، غيرت التطورات التي وقعت خلال الأيام الأخيرة المعادلة، وقالت لينا الخطيب، باحثة في تشاتام هاوس ومقرها لندن، للصحيفة الأميركية إن "18 عاما من الردع المتبادل، أفسحت (التطورات الجديدة) لمرحلة جديدة من التفوق الأحادي من جانب إسرائيل".
وأضافت الخطيب للصحيفة أن "الواجهة التي كان حزب الله يقدمها للعالم باعتباره منظمة لا يمكن اختراقها تحطمت، فيما أظهرت إسرائيل ببراعة تفوقها في مواجهته".
ويشير التحليل إلى أن هجوم حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل، أضر بشعور قادة إسرائيل بالأمن، وغير من طريقة تفكيرهم بشأن التهديدات على الحدود.
وترى الخطيب أن "حزب الله وضعته إسرائيل في الزاوية"، وحتى لو بقيت ترسانته العسكرية سليمة "تم تقليص قدرتهم على نشرها".
بول سالم، نائب رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن، قال لنيويورك تايمز إنه منذ الأشهر الأولى للحرب، عبرت إسرائيل عن عدم قدرتها على "التعايش" مع التهديد الذي عاشته لـ 18 عاما ماضية، وأنه لا يمكن الإبقاء على وجود "قوة هائلة على الحدود الشمالية".
وأوضح أن "التهديد البسيط من حزب الله" لم يعد له التأثير ذاته على إسرائيل الذي كان قبل السابع من تشرين الأول الماضي.
بدوره، قال آرام نرغيزيان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية لفرانس برس إن الاستخبارات الإسرائيلية تمكنت من "اختراق" و"ضعضعة" حزب الله الذي كان يقدم نفسه على أنه "قوة موحدة ومنضبطة مع قدرة على مكافحة التجسس داخل صفوفه من الطراز الأول".
(الحرة)
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تفاصيل مثيرة... كيف علمت إسرائيل بـ"اجتماع الضاحية الجنوبية"؟
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة... كيف علمت إسرائيل بـ"اجتماع الضاحية الجنوبية"؟
10:58 | 2024-09-21
21/09/2024 10:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن إبراهيم عقيل يكشفها قيادي إسرائيليّ.. ما هي؟
Lebanon 24
مفاجأة عن إبراهيم عقيل يكشفها قيادي إسرائيليّ.. ما هي؟
15:13 | 2024-09-21
21/09/2024 03:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"توسيع القتال مع لبنان".. إعلان إسرائيليّ عاجل!
Lebanon 24
"توسيع القتال مع لبنان".. إعلان إسرائيليّ عاجل!
13:41 | 2024-09-21
21/09/2024 01:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجوم واسع".. هذا موعد ردّ "حزب الله" على ضربة الضاحية!
Lebanon 24
"هجوم واسع".. هذا موعد ردّ "حزب الله" على ضربة الضاحية!
13:18 | 2024-09-21
21/09/2024 01:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "إجتماع الضاحية".. إليكم ما كشفه تقريرٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن "إجتماع الضاحية".. إليكم ما كشفه تقريرٌ إسرائيليّ
14:16 | 2024-09-21
21/09/2024 02:16:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2024-09-22
"أعدادها تتزايد وحوادثها "قاتلة".. هذه المركبات خطرٌ متنقل على طرقات لبنان
06:08 | 2024-09-22
نتنياهو يهدد ويتوعّد: إن لم يفهم "الحزب" الرسالة فأعدكم بأنه سيفهمها
06:00 | 2024-09-22
لعنة تشرين تلاحق لبنان.. امتحان وشيك: من الناجين أو الهالكين؟
05:55 | 2024-09-22
غالانت: سنواصل ضرباتنا لـ"حزب الله" حتى عودة سكان الشمال
05:49 | 2024-09-22
بعد إصابته بـ"البيجر".. السفير الإيراني في لبنان: شرف لي
05:37 | 2024-09-22
صفارات الإنذار تدوي مجدداً في شمال اسرائيل.. هذه آخر المسجدات الميدانية
فيديو
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
22/09/2024 13:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
00:53 | 2024-09-18
22/09/2024 13:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
22/09/2024 13:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24