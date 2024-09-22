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لبنان
هل يحمل جنبلاط مبادرة جديدة؟
Lebanon 24
22-09-2024
|
04:16
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أوضح النائب وائل أبو فاعور أن الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط لا يحمل أي مبادرة جديدة، واضعا حراكه الأخير في سياق السعي الدائم لتقريب وجهات النظر.
وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، شدّد على أنّ "الولايات المتحدة مسؤولة عن ابتداع مخرج ما في شأن ما يحصل لأنها تقدم نفسها كوسيط وهي ملزمة سياسيا وأخلاقيا بذلك".
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وأضاف: "لبنان ما عاد يملك القرار أو الامكانية لمعالجة الأمور لأنه في موقع المعتدى عليه، ونحتاج الى مبادرة تأتي من الخارج وتحديدا من الولايات المتحدة".
ولفت أبو فاعور الى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متفلّت من أي حساب، وهو يريد أن يجرّ حزب الله الى ردّ كبير لأنه يسعى الى الحرب"، معتبرا أنه وأمام هذا الواقع أصبحت الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات السيئة.
واعتبر أن "التطورات الأخيرة وضعت البلد في مكان آخر ولم يعد الشأن الرئاسي أولوية إذ لا صوت يعلو على صوت المدفعية"، لافتا الى أن "الموفد الفرنسي جان إيف لودريان مستمر بزيارته لأنه يحمل مقاربة جديدة متفقاً عليها بين الجانبين الفرنسي والسعودي".
وتمنى أن "يتطور التضامن الانساني الذي حصل في أعقاب الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة يجب الى تضامن سياسي لأن اسرائيل لا تميز بين لبناني وآخر وهي تستعدي الجميع"، وأضاف: "نحن نحتاج الى اعادة تشخيص وطني والنقاش بال 1701 على أن يكون الهدف حماية لبنان وليس اسرائيل".
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