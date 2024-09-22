معاون رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله": النصر آت

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شدد معاون رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ عبد الكريم عبيد على أنّ "العدوان الصهيوني مهما طال لن ينال من إرادة الشعبين اللبناني والفلسطيني، وإرادة المقاومين المستمدة من إرادة الله هي المنتصرة".وقال خلال احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" في كفرصير لـ"الشهيد السعيد على طريق القدس" حسين أحمد منتش: "العدوّ الإسرائيلي جيشٌ قاتل وهذا تأكيد على هويته المجرمة في قتل الأطفال والنساء، وهو العاجز عن مواجهة الرجال في ميدان المواجهة والنزال. ثقافتنا ثقافة حياة وليس ثقافة موت لكن حين تفرض عليك حرب وجودية تتغيّر المعادلات".وختم: "النصر قادم حتماً بتضحيات أهل المقاومة ومجاهديها وجرحاها وبدماء شهدائها التي روت أرض الوطن عزة وكرامة وعنفوان".