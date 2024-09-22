"حزب الله" يشيع الشهيد محمد جواد عبيد في بلدة الأنصار البقاعية

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شيع "حزب الله" في بلدة الأنصار البقاعية، الشهيد محمد جواد حسين عبيد، بمشاركة النائبين الدكتور علي المقداد وينال صلح، رئيس الهيئة الشرعية في الحزب الشيخ محمد يزبك، مسؤول منطقة البقاع الدكتور حسين النمر وفاعليات.انطلق موكب التشييع من حسينية البلدة، وجاب الطرق الرئيسية وسط نثر الورود والأرز، وهتافات التكبير والشعارات المنددة بإسرائيل وأميركا، وحمل جثمان الشهيد ثلة من رفاقه.وبعد أداء مراسم التكريم وقسم الولاء والبيعة، أم الشيخ يزبك الصلاة، ووري الجثمان في الثرى بجبانة البلدة.ورأى الشيخ يزبك أن "ليلة الأمس التي شهدت ضربات المقاومين والمجاهدين، وأكثر من نصف مليون إسرائيلي انتابهم الخوف ونزلوا إلى الملاجئ، وكانت كل مستوطناتهم تحت مرمى صواريخنا، تؤكد أن مجازر المجرم نتنياهو وداعميه لن تسقط من عزيمتنا".