مُبديًا قلقه من التطورات.. غوتيريش يحذّر من أن يصبح لبنان "غزة جديدة"

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الأحد، من خطورة تحول لبنان إلى "غزة جديدة"، وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله.



وفي حديث لشبكة CNN الأميركية، أعرب غوتيريش عن قلقه من التطورات، مؤكدًا أنه "من الواضح لا إسرائيل ولا حماس تريدان وقفا لإطلاق النار".

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