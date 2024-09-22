بيان للمكتب الاعلامي في وزارة التربية.. هذا ما جاء فيه

أكد المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، انه استنادا لبيان وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، يتوجب على مديري المؤسسات التربوية على تنوعها، والواقعة في مناطق تشهد توترات أو أعمالا حربية، أو ظروفا تمنع الأهالي من إرسال أولادهم إلى المدارس، أن يقفلوا مدارسهم ويبلغوا تلامذتهم والمناطق التربوية.

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