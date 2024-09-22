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لبنان

رسالة تحذير أميركية لإسرائيل بشأن حزب الله.. هذا مضمونها

Lebanon 24
22-09-2024 | 23:14
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وجهت الولايات المتحدة "تحذيرا شديدا" لإسرائيل من الانجرار إلى حرب شاملة مع حزب الله، وذلك بعد موجة الهجمات المتبادلة خلال الأيام القليلة الماضية، وفق ما ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية.

وحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية (كان)، فقد أرسلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رسالة تحذير لإسرائيل، وسط تصاعد التوترات على الحدود الشمالية، المضطربة منذ نحو عام.
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وحثت الولايات المتحدة إسرائيل على "عدم بلوغ أعلى مستوى من الرد العسكري ضد حزب الله".

وأشارت "كان" إلى أن الرسالة الأميركية طالبت الإسرائيليين بـ"ترك مجال لحل دبلوماسي، حتى في حالة الرد العسكري".

وحسب المصدر، يخشى المسؤولون الأميركيون أن تؤدي حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله إلى جر الولايات المتحدة إلى صراع أوسع.

ولم تذكر "كان" كيفية نقل الرسالة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، ولا من تولى القيام بهذه المهمة.

لكن في سياق آخر، أعربت الولايات المتحدة عن دعمها للعمليات الإسرائيلية التي تستهدف قدرات حزب الله، بما في ذلك ضرب منصات إطلاق الصواريخ ومستودعات الأسلحة ومرافق إنتاج الطائرات المسيّرة قرب الحدود اللبنانية، وفق تقرير للقناة 12 الإسرائيلية.

وذكرت القناة نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، أن "الرسالة الأميركية تؤكد على فهم حاجة إسرائيل للرد على استفزازات حزب الله، ومع ذلك هناك دعوة واضحة لضبط النفس والحذر لتجنب مواجهة أوسع نطاقا".(سكاي نيوز)


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