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لبنان

الغاء التحركات النيابية بسبب الاوضاع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-09-2024 | 01:30
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ألغى النواب الأربعة المنفصلون عن" التيار الوطني الحر" نشاطهم السياسي الذي كانوا ينوون القيام به على خط المواجهة السياسية والإعلامية، وعلى خط ترتيب شؤون التكتل الذي سوف ينشأ ويضم 13 نائبا مستقلا ووسطيا.
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المصدر لفت الى أن لقاءات عدة مع نواب هذا التكتل تم الغاؤها بسبب الأوضاع الراهنة، وأن ما يمر فيه البلد أهم من السياسة المحلية الضيقة.
المصدر ختم أن التكتل أصبح تحصيل حاصل بعدده واسماء اعضائه النواب.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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