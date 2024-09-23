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لبنان

زحمة سير خانقة تشهدها هذه الطرقات.. تجنّبوها

Lebanon 24
23-09-2024 | 01:31
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أفادت غرفة التحكم المروري صباح اليوم عن تسجيل زحمة سير خانقة في عدد من الطرق الرئيسية في بيروت وضواحيها.
 
فقد شهدت الطريق من خلدة باتجاه الأوزاعي حركة مرورية كثيفة، فيما سجلت زحمة سير على المسلك الممتد من ساحة أنطلياس نحو الأوتوستراد الساحلي.
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كما شهد أوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت حركة مرور كثيفة، بالاضافة إلى الطرق المؤدية إلى الأشرفية عبر أوتوستراد الرئيس الهراوي.
 
وشهدت الطريق من عاريا مرورًا بالكحالة وصولًا إلى الجمهور حركة مرور كثيفة، كذلك من الضبية باتجاه نهر الموت حتى الكرنتينا.
 
ولفتت غرفة التحكم إلى أنّه سُجلت كثافة مرورية على طريق خلدة باتجاه أنفاق المطار.
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