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لبنان

فيديو تنشره إسرائيل: هكذا يخزن حزب الله صواريخه داخل منازل المدنيين

Lebanon 24
23-09-2024 | 01:40
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قام المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، اليوم الإثنين، باستعراض الطريقة التي يقوم بها حزب الله، بتخزين الصواريخ، داخل منازل المدنيين، في قرى الجنوب، وفق ما زعم.

وقال هاغاري إن حزب الله يقوم بتخزين صواريخ كروز وقذائف صاروخية ومنصات صاروخية ومسيّرات داخل منازل مدنية، مستغلا السكان المدنيين.

وأضاف هاغاري: "نتابع هذه الأنشطة ونرصد الوسائل القتالية ونقوم بتدميرها من خلال غارات دقيقة".

وخلال حديثه الاثنين، عرض هاغاري فيديو توضيحي لطريقة تخزين الأسلحة، من قبل حزب الله.

واستعرض هاغاري مثالا لغارة نفذت قبل أسابيع: "نكشف لأول مرة طريقة عمل عناصر حزب الله، الذين يخفون صاروخ كروز داخل منزل مدني، حيث يعملون "فتحة خاصة" لتنفيذ عملية الإطلاق".

وأكمل الشرح: "منها يطلقون صاروخ كروز نحو الأراضي الإسرائيلية".

وظهر في الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي، منزل بمساحة مخصصة لصاروخ، وفتحة أمامية ينطلق منها الصاروخ.
 
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وجاءت تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بعد ساعة من شن الجيش الإسرائيلي "ضربات مكثفة" على أهداف لحزب الله جنوبي لبنان. (سكاي نيوز)


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