رسائل تحذيرية.. هذا ما تلقاه اللبنانيون ومكتب وزير الإعلام

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يتلقى مواطنون في بيروت وعدد من المناطق، رسائل هاتفية تحذيرية عبر الشبكة الثابتة، مصدرها العدو الاسرائيلي، تطلب منهم إخلاء اماكن وجودهم سريعا، وذلك في إطار الحرب النفسية التي يعتمدها العدو.وقد تلقى مكتب وزير الإعلام زياد المكاري اتصالا، دعا خلاله المجيب الآلي الى إخلاء المبنى.الى ذلك، تمكن الجيش الاسرائيلي من اختراق شبكة الإتصالات الأرضية التابعة لأوجيرو في قضاء صور للإتصال بالمواطنين وإبلاغهم الإخلاء.