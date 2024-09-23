وزير إسرائيلي يُهاجم نصرالله... ماذا قال عنه؟

زعم وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، أن "أمين عام حزب الله حسن نصرالله جعل اللبنانيين رهائن بوضع صواريخ داخل منازلهم".

وقال كاتس، "لن نتوقف حتى إزالة التهديد ضد مواطني إسرائيل ويعود سكان الشمال بسلام إلى منازلهم". (روسيا اليوم)