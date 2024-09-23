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لبنان

وزير إسرائيلي يُهاجم نصرالله... ماذا قال عنه؟

Lebanon 24
23-09-2024 | 05:57
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زعم وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، أن "أمين عام حزب الله حسن نصرالله جعل اللبنانيين رهائن بوضع صواريخ داخل منازلهم".
 
وقال كاتس، "لن نتوقف حتى إزالة التهديد ضد مواطني إسرائيل ويعود سكان الشمال بسلام إلى منازلهم". (روسيا اليوم)
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