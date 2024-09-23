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أعلن "حزب الله" في بيان أنّه "ردًا على ‏اعتداءات العدوّ الإسرائيلي التي طالت مناطق الجنوب والبقاع، قصف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ‏ومخازنها اللوجستية في قاعدة عميعاد ومُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ".‏