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لبنان

بيان لـ"حزب الله"... قصف هذه المواقع الإسرائيليّة

Lebanon 24
23-09-2024 | 06:57
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أعلن "حزب الله" في بيان أنّه "ردًا على ‏اعتداءات العدوّ الإسرائيلي التي طالت مناطق الجنوب والبقاع، قصف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ‏ومخازنها اللوجستية في قاعدة عميعاد ومُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ".‏
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