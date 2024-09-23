بلدة عكارية تنفي تلقي أبناءها تهديدات إسرائيلية

نفت بلدية البيرة في محافظة عكار أن يكون اي من ابناء البلدة قد تلقى اي رسائل نصية مصدرها العدو الصهيوني".

وأكدت في بيان أن" الوضع في البلدة هادئ ومستقر وهي في صدد استقبال عائلات من الاخوة في الجنوب في حال لزم الامر ذلك".