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لبنان

بسبب العدوان الإسرائيلي... وزير الصحة: قررنا إقفال كافة حضانات الأطفال

Lebanon 24
23-09-2024 | 09:53
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أعلن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض أنّه "نظرا لتمادي العدوان الإسرائيلي على لبنان، قرر إقفال كل حضانات الأطفال يوم غد على كافة الأراضي اللبنانية".
 
 
 
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