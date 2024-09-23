بعد حركة النزوح الكثيفة... بيان للجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات

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صدر عن اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات بيان بشأن تنظيم حركة النزوح الأخيرة، وجاء فيه:بعد توسع الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان ابتداء من صباح اليوم وتسجيل حركة نزوح كثيفة لا سيما من الجنوب والنبطية والبقاع إلى مناطق مختلفة في جبل لبنان والبقاع الغربي وبيروت.نطلب من أهلنا الكرام الذين تركوا منازلهم ويحتاجون إلى مراكز للإيواء، الرجاء الاتصال على الأرقام الساخنة التالية لتسهيل وصولهم إلى المراكز المخصصة (مرفق أدناه عن لائحة مراكز الإيواء المعتمدة حتى الساعة):جبل لبنان: 81-033910 / 05-924225الجنوب: 81-072619بيروت: 01-987001 / 81-075453البقاع: 08-808211 / 81-479342كما يمكنكم التواصل بشكل مباشر إلى مراكز المحافظات، القائمقاميات، اتحادات البلديات أو البلديات.هذا وسيصدر عن اللجنة الوطنية ومنسق خطة الطوارئ الوطنية الوزير ناصر ياسين بيانات وتقارير متلاحقة عن تطور الأوضاع والمعلومات ذات الصلة لأهلنا في كل لبنان.لائحة بمراكز الإيواء البديل المعتمدة حتى الساعة (23 أيلول 2024):بيروت:مدرسة ابتهاج قدورة الرسمية⁠ثانوية جبران التويني الرسمية⁠مدرسة العلامة صبحي الصالح الرسميةجبل لبنان:مدرسة عيتات الرسميةمدرسة مجدليا الرسميةمدرسة باتر الرسميةمدرسة بيصور الرسميةمدرسة جون الرسميةتجمع مدارس شحيم الرسميةتكميلية بتلون الرسميةمدرسة بعورتا الرسميةمدرسة بعاصير الرسميةمدرسة الجاهلية الرسميةمدرسة القماطية الرسميةمدرسة عرمون الرسميةمدرسة كترمايا الرسميةمدرسة رميلة الرسميةمدرسة بشامون الرسميةمدرسة الشهيد رفيق الحريري دوحة عرمونمجمع الرئيس بري بئر حسنالمدرسة الفندقية الدكوانة الرسميةالجنوب:متوسطة صور الرسمية ١ثانوية الدكتور نزيه البزري الرسميةالمدرسة الكويتية الرسميةمدرسة الشهيد معروف سعد الرسميةمدرسة مرجان الرسميةمتوسطة الياس مرعي الرسمية - روممدرسة عين مجدولين الرسميةمتوسطة حارة صيدا الرسميةثانوية حارة صيدا الرسميةمدرسة مغدوشه المتوسطه الرسميةالبقاع:ابتدائية قب إلياس الرسميةمعهد التعليم والتدريب زحلةمتوسطة غزة الرسميةثانوية المنارة الرسميةمتوسطة القرعون الرسمية⁠متوسطة كوكبا الرسميةمتوسطة ضهر الأحمر الرسميةالشمال:معهد زغرتا الفني الرسميالمعهد الفندقي المينا طرابلس الرسميبعلبك الهرمل:متوسطة دير الأحمر الرسميةمتوسطة سليم حيدر بدنايل الرسمية