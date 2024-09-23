"التوحيد العربي" دعا محازبيه الى فتح منازلهم لاهل الجنوب

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دعا حزب "التوحيد العربي" في بيان، محازبيه ومناصريه الى "فتح منازلهم لأهلنا وأخوتنا من أهل الجنوب الذين اضطروا الى ترك منازلهم بفعل العدوان الاسرائيلي على لبنان والذي نال الجنوب الحصة الاكبر من صواريخه وغاراته".واشار الى أن "التكافل بين أبناء الوطن هو حاجة ماسة في ظلّ الظروف الراهنة، فالعدوّ الاسرائيلي عدوّ الجميع ولا يميّز بين طائفة وأخرى أو بين حزب وآخر، وهو متربص بالجميع".وشدد على أنه "أقل واجب ألّا يشعر هؤلاء الشرفاء من جمهور المقاومة الذين يدافعون عن وطننا، بأنّهم انتقلوا من مكان إلى آخر"، لافتا الى أن "هؤلاء ضحّوا بأغلى ما يملكون، ومن أقل الواجب أن نحسن استقبالهم كما جرى في حرب تموز عام 2006".