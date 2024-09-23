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لبنان

مولوي: نأمل ألا نتحول لغزة ثانية

Lebanon 24
23-09-2024 | 10:48
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أمام الارتفاع الهائل بأعداد الضحايا منذ صباح اليوم الاثنين، حذّر وزير الخارجية بسام مولوي، من خطورة أن تتحول بلاده لـ"غزة ثانية". 
 
فقد أكد أن لبنان كله يتعرض للحرب وعلى المواطنين التماسك.
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وأضاف في مقابلة مع "العربية" اليوم، أن مطالبة الدول لرعاياها مغادرة لبنان أمر طبيعي في ظل ما يجري.

كما أعرب عن أمله بألا تتطور الأمور أكثر ما يؤدي لاندلاع حرب شاملة. 
 
 
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