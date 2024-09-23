مولوي: نأمل ألا نتحول لغزة ثانية

أمام الارتفاع الهائل بأعداد الضحايا منذ صباح اليوم الاثنين، حذّر وزير الخارجية بسام مولوي، من خطورة أن تتحول بلاده لـ"غزة ثانية".

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فقد أكد أن لبنان كله يتعرض للحرب وعلى المواطنين التماسك.وأضاف في مقابلة مع "العربية" اليوم، أن مطالبة الدول لرعاياها مغادرة لبنان أمر طبيعي في ظل ما يجري.كما أعرب عن أمله بألا تتطور الأمور أكثر ما يؤدي لاندلاع حرب شاملة.