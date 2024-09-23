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لبنان

إليكم حصيلة عمليات الدفاع المدني منذ الصباح حتى الساعة

Lebanon 24
23-09-2024 | 10:48
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 أفادت المديرية العامة للدفاع المدني أن "عناصرها تمكنت من تنفيذ المهام الموكلة إليها في محافظات البقاع والجنوب والنبطية، على أثر العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتوزعت المهام على الشكل الآتي:

إطفاء: 
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في قضاء صور: إخماد حرائق ٢٠ منزلا ومعمل للأخشاب و١٠ حرائق في الأعشاب والأشجار. 
في محافظة البقاع: إخماد حرائق ٨ منازل ومستودع ومحطة لتوزيع المحروقات، إضافة إلى إخماد النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار.
في محافظة النبطية: إخماد حرائق ٥٠ منزلا معمل و٣ متاجر وبؤرتين لقطع السيارات.

إسعاف:
في قضاء صور: انتشال جثامين ٢٣ شهيدا ونقل جريحين إلى المستشفى وإسعاف مصاب ميدانيا.
في محافظة النبطية: انتشال ونقل جثامين ٢٥ شهيدا و٢٥ جريحا إلى المستشفيات.

بحث وإنقاذ:
في النبطية: تنفيذ ١٢مهمة بحث ومسح شامل تحت الأنقاض.
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