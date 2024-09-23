إليكم حصيلة عمليات الدفاع المدني منذ الصباح حتى الساعة

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أفادت المديرية العامة للدفاع المدني أن "عناصرها تمكنت من تنفيذ المهام الموكلة إليها في محافظات البقاع والجنوب والنبطية، على أثر العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتوزعت المهام على الشكل الآتي:في قضاء صور: إخماد حرائق ٢٠ منزلا ومعمل للأخشاب و١٠ حرائق في الأعشاب والأشجار.في محافظة البقاع: إخماد حرائق ٨ منازل ومستودع ومحطة لتوزيع المحروقات، إضافة إلى إخماد النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار.في محافظة النبطية: إخماد حرائق ٥٠ منزلا معمل و٣ متاجر وبؤرتين لقطع السيارات.في قضاء صور: انتشال جثامين ٢٣ شهيدا ونقل جريحين إلى المستشفى وإسعاف مصاب ميدانيا.في محافظة النبطية: انتشال ونقل جثامين ٢٥ شهيدا و٢٥ جريحا إلى المستشفيات.في النبطية: تنفيذ ١٢مهمة بحث ومسح شامل تحت الأنقاض.