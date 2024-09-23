حتّى 26 تشرين الاول.. شركة طيران تعلّق رحلاتها إلى بيروت

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية، اليوم الإثنين، بعد العدوان الإسرائيلي على عدد كبير من المناطق الجنوبية عن تعليق رحلاتها إلى بيروت.

وأكّدت أنّ الرحلات لن تستأنف قبل 26 تشرين الاول.