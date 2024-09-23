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لبنان

حتّى 26 تشرين الاول.. شركة طيران تعلّق رحلاتها إلى بيروت

Lebanon 24
23-09-2024 | 11:17
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أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية، اليوم الإثنين، بعد العدوان الإسرائيلي على عدد كبير من المناطق الجنوبية عن تعليق رحلاتها إلى بيروت.
 
وأكّدت أنّ الرحلات لن تستأنف قبل 26 تشرين الاول. 
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