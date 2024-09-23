أبو شقرا: المحروقات متوافرة ولدى الشركات مخزون كافٍ منها

أكد ممثل وزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"لبنان24" ان "المحروقات متوافرة بكل محطات لبنان ولدى الشركات مخزون كافٍ منها".



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وتابع: "نأمل إنتهاء التوتر بأسرع وقت ممكن وحمى الله اللبنانيين". وقال أبو شقرا: "الوضع على صعيد المحطات مستقر ويتم تأمين المازوت والبنزين لكافة المواطنين بدون إستثناء".وتابع: "نأمل إنتهاء التوتر بأسرع وقت ممكن وحمى الله اللبنانيين".