عبد الله قرر تأجيل زيارة الغد لضاحية بيروت إلى موعد لاحق

قرر رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله في بيان، "تأجيل زيارة الغد لضاحية بيروت الجنوبية إلى موعد لاحق، بسبب تسارع الأحداث من اعتداءات إسرائيلية وحشية".

(الوكالة الوطنية)