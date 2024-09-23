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لبنان

عبد الله قرر تأجيل زيارة الغد لضاحية بيروت إلى موعد لاحق

Lebanon 24
23-09-2024 | 13:27
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قرر رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله في بيان، "تأجيل زيارة الغد لضاحية بيروت الجنوبية إلى موعد لاحق، بسبب تسارع الأحداث من اعتداءات إسرائيلية وحشية".
(الوكالة الوطنية)
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