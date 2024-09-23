اليكم اللائحة المحدّثة للمدارس المخصّصة لاستقبال النازحين من المناطق المتضررة

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أعلنت اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات في بيان جديد أنه "الحاقاً بالبيان الأول الذي صدر عن اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة الكوارث والأزمات حول تنظيم حركة النزوح الداخلي، فيما يلي اللائحة المحدّثة للمدارس المخصّصة لإستقبال النازحين من المناطق المتضررة:بيروت:مدرسة ابتهاج قدورة الرسمية⁠ثانوية جبران التويني الرسمية⁠مدرسة العلامة صبحي الصالح الرسميةجبل لبنان:مدرسة عيتات الرسميةمدرسة مجدليا الرسميةمدرسة باتر الرسميةمدرسة بيصور الرسميةمدرسة جون الرسميةتجمع مدارس شحيم الرسميةتكميلية بتلون الرسميةمدرسة بعورتا الرسميةمدرسة بعاصير الرسميةمدرسة الجاهلية الرسميةمدرسة القماطية الرسميةمدرسة عرمون الرسميةمدرسة كترمايا الرسميةمدرسة رميلة الرسميةمدرسة بشامون الرسميةمدرسة الشهيد رفيق الحريري دوحة عرمونمجمع الرئيس بري بئر حسنالمدرسة الفندقية الدكوانة الرسميةمدرسة بعبدا المختلطة الرسميةمدرسة العبادية الرسميةمدرسة شانيه الرسميةمدرسة عين دارة الرسميةتكميلية جل الديب الرسميةمتوسطة سد البوشرية للصبيان الرسميةمدرسة عين عنوب الرسميةمدرسة الشويفات القبة صبيان الرسميةمدرسة عقبة بياقوت الرسميةمدرسة تحويطة الغدير الرسميةمدرسة برج البراجنة الثانية الرسميةمدرسة برج البراجنة الاولى المختلطة الرسميةمدرسة المشرفة الرسميةمدرسة كمال جنبلاط الرسميةمدرسة برجا ديماس الرسميةمدرسة برجا المختلطة الرسميةمدرسة شويفات القبة بنات الرسميةمدرسة وطى المصيطبة الرسمية ( البنات سابقا )مدرسة العمروسية الثانية الرسميةمدرسة العمروسية الثالثة الرسميةمدرسة سبنيه الرسميةمدرسة بدغان الرسميةمدرسة الغدير الرسميةالجنوب:متوسطة صور الرسمية ١ثانوية الدكتور نزيه البزري الرسميةالمدرسة الكويتية الرسميةمدرسة الشهيد معروف سعد الرسميةمدرسة مرجان الرسميةمتوسطة الياس مرعي الرسمية – روممتوسطة حارة صيدا الرسميةثانوية حارة صيدا الرسميةمتوسطة مغدوشه الرسميةمدرسة عبرا الرسميةمدرسة درب السيم الرسميةابتدائية جزين الرسميةمتوسطة جزين الرسميةثانوية الإمام الصدر الرسمية صورالبقاع:ابتدائية قب إلياس الرسميةمعهد التعليم والتدريب زحلةمتوسطة غزة الرسميةثانوية المنارة الرسميةمتوسطة القرعون الرسمية⁠متوسطة كوكبا الرسميةمتوسطة ضهر الأحمر الرسميةمتوسطة المعلقة الرسمية المختلطةمتوسطة المعلقة الرسمية للبناتثانوية حوش الامراء الرسميةمتوسطة مجدل بلهيص الرسميةمتوسطة جب فرح- عز العرب الرسميةمتوسطة المرج الرسميةمتوسطة كامد اللوز الرسميةمتوسطة بعلول الرسميةمتوسطة كفريا الرسميةمدرسة حي الفضل الرسميةثانوية صغبين الرسميةالشمال:معهد زغرتا الفني الرسميالمعهد الفندقي المينا طرابلس الرسميبعلبك الهرمل:متوسطة دير الأحمر الرسميةمتوسطة سليم حيدر بدنايل الرسميةمتوسطة القاع الرسمية⁠متوسطة راس بعلبك الرسميةمتوسطات عرسال (٢-٣-٤-٥)ثانوية راس بعلبك الرسمية⁠ ثانوية الفاكهة الرسميةخطوط الاتصال الساخنة في خدمة المواطنين:جبل لبنان: 81-033910 / 05-924225الجنوب: 81-072619 / 03-732656 / 07-752709بيروت: 01-987001 / 81-075453البقاع: 08-808211 / 81-479342".