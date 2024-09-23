اسامة سعد: لإغاثة وإيواء أهلنا الوافدين من الجنوب

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اعتبر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور اسامه سعد في بيان، أن "العدو، وبتغطية اميركية كاملة ماض في حرب الإبادة تجاه شعبنا اللبناني،وكأن كل الإجرام الذي مارسه في غزة والضفة لم يرو شبقه إلى الدم العربي فأوغل بدمنا اللبناني تحت مرأى ومسمع العالم اجمع الذي لم يحرك ساكنا لوقف هذا التوحش والاجرام المتمادي".واضاف: "إننا في هذه اللحظة المصيرية من تاريخ لبنان والامة،ونحن ندين هذه الهمجية الصهيونية المتمادية نستنكر في الوقت ذاته هذا الصمت الدولي المدوي والذي يصل إلى حد التواطؤ والتٱمر مع العدو وراعيه الاميركي، مشددين على ان المقاومة وحدها تبقى خيار الشعوب في الرد على العدوان وهمجيته ووحشيته، ومن هنا نؤكد وضع كامل إمكانياتنا في خدمة اهلنا الوافدين إلى مدينة صيدا عاصمة المقاومة والمقاومين، داعين إلى الاستنفار بشتى أشكاله وصوره في صفوف التنظيم لمواجهة أي مستجدات من اي نوع كان، فالوقت هو وقت التضامن والتعاضد والتراص بشتى أشكاله وانواعه، وتجربة صيدا في مقاومة الاحتلال غنية وحافلة بالتضحيات وهي على أتم الاستعداد لاستعادة هذا الدور التاريخي على هذا الصعيد اذا ما تطلب الميدان ذلك".(الوكالة الوطنية)