شابة لبنانيّة كتبت منشورها وقتلتها إسرائيل.. "زهراء شهيدة"!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي منشوراً لشابة لبنانية تُدعى زهراء بدران وذلك قبل إستشهادها، اليوم الإثنين، جرّاء القصف الإسرائيليّ العنيف الذي طال جنوب لبنان.

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وخلال الساعة 11.43 صباحاً، وقبل وقتٍ قليل من استشهادها، نشرت بدران منشوراً عبر حسابها على "فيسبوك" جاء فيه: "حوالينا الغارات يمين شمال وبيت مدورين نشيد ارمي غضبك نار وبارود ع صوت عالي وعم ينشدو مع النشيد، عم نتفوّق ع حالنا بالصمود".

وبدران هي من بلدة النميرية - جنوب لبنان، كما أنها كانت طالبة في كلية الإعلام بالجامعة اللبنانية، وقد نعاها زملاؤها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.