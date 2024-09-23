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لبنان

شابة لبنانيّة كتبت منشورها وقتلتها إسرائيل.. "زهراء شهيدة"!

Lebanon 24
23-09-2024 | 14:05
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي منشوراً لشابة لبنانية تُدعى زهراء بدران وذلك قبل إستشهادها، اليوم الإثنين، جرّاء القصف الإسرائيليّ العنيف الذي طال جنوب لبنان.
 
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وخلال الساعة 11.43 صباحاً، وقبل وقتٍ قليل من استشهادها، نشرت بدران منشوراً عبر حسابها على "فيسبوك" جاء فيه: "حوالينا الغارات يمين شمال وبيت مدورين نشيد ارمي غضبك نار وبارود ع صوت عالي وعم ينشدو مع النشيد، عم نتفوّق ع حالنا بالصمود".
 
وبدران هي من بلدة النميرية - جنوب لبنان، كما أنها كانت طالبة في كلية الإعلام بالجامعة اللبنانية، وقد نعاها زملاؤها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.
 
 
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