عاجل من "حزب الله".. هذا ما أعلنه عن مصير علي كركي!

أعلن "حزب الله" في بيان، اليوم الإثنين، أن القيادي في "حزب الله" علي كركي بخير ولم يُصب بأي أذى.

وذكر الحزب أن "كركي في كامل صحته وعافيته وقد انتقل إلى مكان آمن"، وذلك خلافاً لما أعلنه العدو الإسرائيلي بشأن اغتياله.