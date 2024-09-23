هل تلقى سكّان بلدة كوبا البترونية تحذيراً من العدو؟

نفى مختار بلدة كوبا في البترون الياس المللو، ما اشيع بأن العدو ألقى مناشير يطالب من خلالها السكان باخلاء المنازل قبل تنفيذ غارات ارتوازية في المنطقة.



وأكد أن البلدة بألف خير ولا يوجد هناك أي حدث وكل ما تداول على مواقع التواصل عار عن الصحة.

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