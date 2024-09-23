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لبنان

هل تلقى سكّان بلدة كوبا البترونية تحذيراً من العدو؟

Lebanon 24
23-09-2024 | 15:09
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نفى مختار بلدة كوبا في البترون الياس المللو، ما اشيع بأن العدو ألقى مناشير يطالب من خلالها السكان باخلاء المنازل قبل تنفيذ غارات ارتوازية في المنطقة.

وأكد أن البلدة بألف خير ولا يوجد هناك أي حدث وكل ما تداول على مواقع التواصل عار عن الصحة.
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