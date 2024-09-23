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لبنان

بيان مهمّ لوزير العدل.. هل تفتح المحاكم والدوائر القضائية غداً؟

Lebanon 24
23-09-2024 | 16:44
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صدر عن وزير العدل هنري الخوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود البيان الاتي: " في ظل الأوضاع والأحداث الأليمة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان وفي ظل الظروف الاستثنائية الحاصلة يعلن كل من وزير العدل هنري الخوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود توقف الأعمال في جميع المحاكم والدوائر القضائية في قصور العدل كافة يوم غد الثلاثاء الواقع في 24‏/9‏/2024 مع استثناء الأعمال الضرورية والملحة". (الوكالة الوطنية)
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