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لبنان

بانيتا: هجوم إسرائيل عبر أجهزة الاتصالات في لبنان شكل من أشكال الإرهاب

Lebanon 24
23-09-2024 | 18:55
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وصف وزير الدفاع الأميركي مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) سابقا ليون بانيتا، هجوم إسرائيل عبر أجهزة الاتصالات اللاسلكية في لبنان الأسبوع الماضي، بأنه "شكل من أشكال الإرهاب".

وقال بانيتا في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية: "احفظ كلماتي. إنها ساحة المعركة للمستقبل"، في إشارة إلى الهجمات المنسوبة لإسرائيل على أجهزة الاتصال اللاسلكية.
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وأشار إلى أن "القدرة على وضع متفجرات في الأجهزة التكنولوجية التي أصبحت شائعة جدا هذه الأيام، وتحويلها إلى حرب إرهابية".
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