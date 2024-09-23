فرنسا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول لبنان

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أعلن وزير الخارجية الفرنسي الجديد، جان-نويل بارو، يوم الاثنين، أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، لبحث الوضع في لبنان حيث تصاعدت بشدّة حدّة الاشتباكات بين «حزب الله» وإسرائيل.وقال الوزير في الأمم المتحدة بنيويورك إنّ «فرنسا تدعو الأطراف وأولئك الذين يدعمونهم إلى وقف التصعيد وتجنّب اندلاع حريق إقليمي سيكون مدمّراً للجميع، بدءا بالسكان المدنيين. لهذا السبب، طلبتُ عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن لبنان هذا الأسبوع».وأضاف «في هذه اللحظة، أفكر بالشعب اللبناني في الوقت الذي تسبّبت فيه غارات إسرائيلية لتوّها بسقوط مئات الضحايا المدنيين، بما في ذلك عشرات الأطفال».وتابع «هذه الضربات التي يتمّ تنفيذها على جانبي الخط الأزرق وعلى نطاق أوسع في المنطقة بأسرها يجب أن تتوقف فوراً».وشدّد بارو الذي تولّى منصبه الجديد لتوّه أنّه «في لبنان كما في أماكن أخرى، ستبقى فرنسا في حالة تأهب كامل لحلّ الأزمات الكبرى التي تمزق النظام الدولي. فرنسا ستتّخذ مبادرات».وحذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يوم الاثنين، من أنّ النزاع المستعر بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني يهدد بإغراق الشرق الأوسط برمّته في «حرب شاملة».وقبيل مشاركته في اجتماع في نيويورك لممثلي دول مجموعة السبع، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال بوريل «أستطيع أن أقول إنّنا تقريباً على شفا حرب شاملة».وجدّد بوريل الدعوة إلى وقف لإطلاق النار على طول الخط الأزرق الفاصل بين إسرائيل ولبنان.وتابع بوريل تحذيره قائلاً «هذا هو الوقت المناسب لفعل شيء ما. يجب على الجميع أن يفعلوا كلّ ما بوسعهم لوقف ما يحصل»، معترفاً بفشل الجهود الدبلوماسية حتى الآن في وقف الحرب في غزة.