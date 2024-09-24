ما حقيقة فيديو نقل دبابات إسرائيلية إلى الحدود مع لبنان؟

تصاعد النزاع القائم بين حزب الله والجيش الإسرائيلي بشكل ملحوظ في الأيام الماضية، بعد تأكيد إسرائيل أنها نقلت "الثقل" العسكري من الجنوب في غزة إلى الجبهة الشمالية مع لبنان لتأمين عودة سكانها.

في هذا السياق، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادعى ناشروه أنه لنقل دبابات إسرائيلية من غزة إلى الشمال. إلا أن الادعاء غير صحيح، فالفيديو قديم وهو يصور في الحقيقة نقل دبابات إسرائيلية إلى جوار غزة بعد أيام من شن حركة حماس هجومها في السابع من أكتوبر الماضي.

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ويظهر في الفيديو قافلة شاحنات على متنها دبابات عسكرية.

وجاء في التعليق المرافق " الجيش الإسرائيلي ينقل دبابات إلى الشمال عند حدود لبنان".

وانتشر الفيديو على وسائل إعلام عربية وصفحات على فيسبوك وأكس، تزامنا مع تصاعد حدة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل في الأيام الماضية عند الحدود الجنوبية للبنان.







ودعا الجيش الإسرائيلي، الاثنين، السكان في لبنان إلى "الابتعاد" عن مواقع حزب الله، متوعدا بشن المزيد من "الغارات المكثفة والدقيقة".

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس والوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بأن مئات الغارات الإسرائيلية استهدفت مناطق في الجنوب ومنطقة البقاع (شرق)، الاثنين.

وتلقى حزب الله سلسلة ضربات في الأيام الأخيرة، شملت تفجير آلاف أجهزة الاتصال التي يستخدمها عناصره الأسبوع الماضي في عملية نسبها لإسرائيل، وغارة جوية قرب بيروت استهدفت اجتماعا لقيادة قوات النخبة التابعة له أسفرت عن مقتل نحو 50 شخصا بينهم قائدان عسكريان بارزان وعدد من رفاقهما، إضافة إلى ضربات جوية مكثفة من سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف في جنوب لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله القصف عبر الحدود منذ تشرين الاول، في تصعيد بدأ غداة اندلاع الحرب في قطاع غزة.

إلا أن النزاع القائم بين الطرفين تصاعد بشكل ملحوظ في الأيام الماضية، بعد تأكيد إسرائيل أنها نقلت "الثقل" العسكري من الجنوب في غزة، إلى الجبهة الشمالية مع لبنان لتأمين عودة سكانها الذين نزح عشرات الآلاف منهم منذ أشهر بسبب تبادل القصف مع الحزب اللبناني المدعوم من طهران.



فيديو قديم

إلا أن الادعاء بأن الفيديو يصور نقل تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى الحدود مع لبنان غير صحيح.

فقد أرشد التفتيش عنه عبر محركات البحث إليه منشورا منذ أشهر في وسائل إعلام غربية، ما ينفي أن يكون مرتبطا بالتطورات الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل.





وجاء في التعليقات المرافقة أن الفيديو يصور آليات عسكرية إسرائيلية قام الجيش بنقلها في التاسع من تشرين الاول 2023 إلى كيبوتس رعيم في محيط قطاع غزة، بعد يومين على الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس انطلاقا من غزة على مواقع ومناطق إسرائيلية.

وكان آلاف الشبان قد تجمعوا يومي 6 و7 تشرين الاول الماضي لحضور حفل موسيقي أقيم بالقرب من كيبوتس رعيم على الحدود مع غزة. وقال مسؤولون إسرائيليون إن مقاتلين من حماس عبروا الحدود من غزة وقتلوا أكثر من 360 شخصا في المهرجان. (الحرة)