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لبنان

سلوم ناشد الحكومة والجهات الدولية مساعدة الصيدليات المتضررة

Lebanon 24
24-09-2024 | 03:41
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وجه نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم نداء على اثر تدمير واحتراق عشرات الصيدليات جاء فيه: " تعرضت صيدليات عدة للتدمير والاحتراق الكامل، واصيب عدد كبير من  الصيادلة أثناء القيام بواجبهم الانساني والوطني. نناشد الحكومة والجهات الدولية وضع  مساعدة الصيادلة المتضررين في سلم اولوياتها،  ليتمكن الصيادلة من تأدية دورهم مجددا. كذلك نناشد نقابتي مستوردي  الادوية والمصانع مراعاة الواقع المأسوي لتلك الصيدليات".
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