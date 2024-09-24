فرق كهرباء زحلة باشرت اصلاح الأعطال الناتجة عن الغارات

باشرت فرق الصيانة التابعة لشركة كهرباء زحلة، منذ ساعات الليل، إصلاح الأعطال على الشبكة المتضررة جراء الغارات الاسرائيلية في مختلف البلدات الواقعة ضمن نطاق الشركة. وأكدت ادارة الشركة، في بيان، ان معظم الأعطال قد أصلحت والعمل جار لإصلاح الباقي، وان التيار الكهربائي عاد إلى معظم البلدات التي تضررت، وان فرق الصيانة جاهزة للتدخل عند اي طارئ 24/24 ساعة.

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