الأبيض: المستشفيات لم تقصّر مع المرضى في ظلّ هذه الظّروف

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أعلن وزير الصحة فراس الأبيض أن "لم نواجه أي مشكلة في توجيه المرضى الى كافة المستشفيات في لبنان، وجميعها تعاونت معنا لنكون على جاهزية تامة".وقال الأبيض خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لإطلاع الرأي العام على أبرز المستجدات والتطورات والأرقام الصحية إثر الإعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، إن الحصيلة حتى اليوم هي 558 شهيداً بينهم 50 طفلاً و94 امرأة.وأضاف أن الدولة أكدّت تحمًل المسؤولية تجاه القطاع الصحي والوقوف معه في هذه المحنة، مشدداً على أن المستشفيات لم تقصّر مع المرضى في ظلّ هذه الظّروف وقدّمت كلّ الإمكانات وعملت على مدار ساعات طويلة في غرف عمليّات لم تهدأ وهي تعمل بجهد كبير بلا كلل.وأكد الأبيض أن القصف الإسرائيلي استهدف مسعفين وسيارات إسعاف وبعض المستشفيات.