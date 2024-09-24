إسرائيل تقتل أطفال الجنوب.. ونائب ينعى ابن عمه

أعلن وزير الصحة فراس الابيض خلال مؤتمر صحافي اليوم أن اسرائيل قتلت 50 طفلا خلال موجة الإعتداءات التس شنّتها على الجنوب والبقاع.



وأبى الطفل محمد حسن بلال سعد أن يترك أهله، إذ التحق بركب الشهداء، علمًا أن أمه وأبيه وشقيقه وشقيقته كانوا قد استشهدوا بمجزرة بنت جبيل، بعد أن قصفت إسرائيل أحد المباني هناك.

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