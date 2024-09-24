هل تأثّر "حزب الله" باغتيال قيادات "الرضوان"؟

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ذكر موقع "عربي 21" أنّ الخبير العسكري الإسرائيلي يوسي ميلمان من تأثير الاغتيالات الأخيرة على قدرات حزب الله، وعملياته المتواصلة ضد مستوطنات الشمال والقواعد العسكرية، داعيا في الوقت عينه إلى ضرورة إبرام تسوية سياسية مع لبنان.وقال ميلمان في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" إن "عمليات الاغتيال لإبراهيم عقيل رئيس العمليات في حزب الله و15 من القادة في قوة النخبة "الرضوان"، هي عملية مثيرة وتدل على عمق اختراق الاستخبارات الإسرائيلية".واستدرك ميلمان بقوله: "في حماس وحزب الله تم تغيير تشكيلات البنى العسكرية واستبدال أصحاب المناصب الرفيعة عقب عمليات الاغتيال"، مضيفا أنه "في إسرائيل يجدون صعوبة في الفهم أن التصفيات عمليا تجدد شباب صفوف القيادة العليا".وأشار إلى أنه عام 2000 عندما انسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، لاحظ جهاز الاستخبارات الأعضاء الخمسة الأوائل في حزب الله، وكان بإمكان طائرة مسيّرة أن تقوم باغتيالهم، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الجيش الإسرائيلي في حينه إيهود باراك لم يصادق على العملية خشية من تجدد الحرب.وذكر الخبير الإسرائيلي أنه "في حزب الله تم القيام بعمل جماعي منظم، إجراءات عمل ووضع خطط وتسلسل قيادي واضح. في الواقع عمليات التصفية تنزل بالحزب ضربة معنوية، أحيانا صعبة. ولكن نجاعة هذه العمليات وتأثيرها محدود زمنيا. والدليل على ذلك هو أنه رغم تصفية الشخصيات الكبيرة إلا أن حزب الله يستمر في الأداء، وأمس زاد مدى إطلاقه".وأشار إلى أن حزب الله يحاول الحفاظ على مبدأ معادلة اللكمات، فالحزب امتنع عن إطلاق الصواريخ بعيدة المدى، مضيفا أنه إذا استمر منطق التصعيد فإنه في القريب سيحدث ذلك، وفي أعقابه سيتم رفع كل القيود من قبل الطرفين. (عربي 21)