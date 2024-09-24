نقيب المحررين يعزي "الميادين" باستشهاد الصحافي هادي السيد

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قدم نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي التعازي باسم النقابة وباسمه لـ" قناة الميادين"، إدارة وزميلات وزملاء عاملين فيها، باستشهاد المتعاون الصحافي معها هادي السيد في منزله ببلدة " برج رحال" وهو شقيق مراسل الميادين في الجنوب حسين السيد.وقال: "ينضم شهيد الاعتداء الاسرائيلي الغادر إلى زميليه فرح عمر وربيع المعماري اللذين سبقاه على طريق الشهادة".واستنكر القصيفي "القصف المجنون الذي أودى بحياة مئات المواطنين وادى إلى جرح آلالاف وتشريد عشرات آلالاف،وهو قصف يرتقي إلى مصاف المجزرة". واسف ل"أن يكون للصحافة والاعلام نصيبهما من المآسي والمخاطر التي تضرب لبنان، بدليل ارتقاء غير شهيد ومعوق وجريح من اسرتيهما".وإذ ترحم القصيفي على الشهيد، امل في أن "تنتهي عذابات لبنان التي تتسبب بها همجية اسرائيل غير المسبوقة من دون أن تلقى الردع والمحاسبة في ظل الاغفاءة الطويلة والمستديمة للضمير الانساني والمجتمع الدولي".