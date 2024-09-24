منذ الصباح حتى الآن.. هذا ما نفّذه الدفاع المدني من مهمات

أعلن الدفاع المدني في بيان انه منذ صباح اليوم نفذ المهمات التالية:
بحث وإنقاذ :
محافظة البقاع
- تستمر عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في بلدة النبي ايلا حيث استهدفت غارة إسرائيلية قرابة الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين بتاريخ ٢٣-٩-٢٠٢٤ أحد المباني السكنية المؤلف من ٣ طبقات ومرآب. وقد تم إنقاذ ٦ مواطنين من تحت الانقاض ونقلهم الى المستشفيات لتلقي العناية الطبية اللازمة، وانتشال جثامين ٣ شهداء. ولا زال البحث جاريا عن ٣ مفقودين.
الضاحية الجنوبية لبيروت:
- لا زالت عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل مستمرة منذ يوم الجمعة الماضي بتاريخ ٢٠-٩-٢٠٢٤ في موقع المبنى الذي انهار في محلة الجاموس حيث بلغت حصيلة الشهداء ٥٩ شهيدا و٦٦ جريحا نقلوا الى المستشفيات. ولا زال البحث مستمرا في الموقع.
قضاء صور :
- اخلاء عائلتين (١١ مواطناً) من الشهابية الى صور
محافظة النبطية :
- مهمة بحث تحت الانقاض في النميرية.
إطفاء :
قضاء صور:
- محل للادوات الزراعية والصناعية
- مبنى من طابقين
محافظة النبطية :
- منزلان ومحل ومساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار
محافظة بعلبك :
- منزلا