منذ الصباح حتى الآن.. هذا ما نفّذه الدفاع المدني من مهمات

أعلن الدفاع المدني في بيان انه منذ صباح اليوم نفذ المهمات التالية:



بحث وإنقاذ :

محافظة البقاع

- تستمر عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في بلدة النبي ايلا حيث استهدفت غارة إسرائيلية قرابة الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين بتاريخ ٢٣-٩-٢٠٢٤ أحد المباني السكنية المؤلف من ٣ طبقات ومرآب. وقد تم إنقاذ ٦ مواطنين من تحت الانقاض ونقلهم الى المستشفيات لتلقي العناية الطبية اللازمة، وانتشال جثامين ٣ شهداء. ولا زال البحث جاريا عن ٣ مفقودين.

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الضاحية الجنوبية لبيروت:

- لا زالت عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل مستمرة منذ يوم الجمعة الماضي بتاريخ ٢٠-٩-٢٠٢٤ في موقع المبنى الذي انهار في محلة الجاموس حيث بلغت حصيلة الشهداء ٥٩ شهيدا و٦٦ جريحا نقلوا الى المستشفيات. ولا زال البحث مستمرا في الموقع.



قضاء صور :

- اخلاء عائلتين (١١ مواطناً) من الشهابية الى صور



محافظة النبطية :

- مهمة بحث تحت الانقاض في النميرية.







إطفاء :

قضاء صور:

- محل للادوات الزراعية والصناعية

- مبنى من طابقين



محافظة النبطية :

- منزلان ومحل ومساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار



محافظة بعلبك :

- منزلا