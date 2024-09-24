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لبنان

منذ الصباح حتى الآن.. هذا ما نفّذه الدفاع المدني من مهمات

Lebanon 24
24-09-2024 | 09:18
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أعلن الدفاع المدني في بيان انه منذ صباح اليوم نفذ المهمات التالية: 

 بحث وإنقاذ : 
 محافظة البقاع
- تستمر عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في بلدة النبي ايلا حيث استهدفت غارة إسرائيلية قرابة الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين بتاريخ ٢٣-٩-٢٠٢٤ أحد المباني السكنية المؤلف من ٣ طبقات ومرآب. وقد تم إنقاذ ٦ مواطنين من تحت الانقاض ونقلهم الى المستشفيات لتلقي العناية الطبية اللازمة، وانتشال جثامين ٣ شهداء. ولا زال البحث جاريا عن ٣ مفقودين. 
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 الضاحية الجنوبية لبيروت:
- لا زالت عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل مستمرة منذ يوم الجمعة الماضي بتاريخ ٢٠-٩-٢٠٢٤ في موقع المبنى الذي انهار في محلة الجاموس حيث بلغت حصيلة الشهداء ٥٩ شهيدا  و٦٦ جريحا نقلوا الى المستشفيات. ولا زال البحث مستمرا في الموقع. 
 
 قضاء صور : 
- اخلاء عائلتين (١١ مواطناً) من الشهابية الى صور

 محافظة النبطية : 
- مهمة بحث تحت الانقاض في النميرية. 



 إطفاء :
 قضاء صور: 
- محل للادوات الزراعية والصناعية
- مبنى من طابقين

 محافظة النبطية : 
- منزلان ومحل ومساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار

 محافظة بعلبك :
- منزلا
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