النزوح لم يتوقف.. كم بلغ أعداد النازحين في مراكز الإيواء؟

أكد وزير الداخلية بسام المولوي أن حركة النزوح لم تتوقف، ومراكز الإيواء تستقبل أعدادا إضافية، مشيرا إلى أن عدد النازحين في المراكز تخطى الـ20 ألفا.

وأضاف مولوي في حديث لـ"الشرق": "نزيد عدد مراكز الإيواء لاستيعاب أعداد اللاجئين".

Advertisement

ورأى مولوي أن "القرار 1701 هو السبيل الوحيد لاحتواء التوترات"، مضيفًا: "ملتزمون بتطبيق القرار الدولي 1701".

هذا وتفقد مولوي بعد ظهر اليوم، غرفة عمليات محافظة جبل لبنان، حيث عرض مع المحافظ القاضي محمد مكاوي الإجراءات والتدابير المتخذة، في حضور ممثلي الأجهزة الأمنية والصليب الأحمر اللبناني.



وتحدث مولوي فقال: ''نقف إلى جانب محافظ جبل لبنان في هذا العمل الحرفي المميز في لجنة إدارة الكوارث في جبل لبنان. لقد اطلعنا على أعداد النازحين ضمن نطاق هذه المحافظة، خصوصا في أقضية بعبدا وعاليه والشوف".





وأشار إلى أن "العدد المذكور هنا أكبر بكثير من العدد الذي وصل إلى السرايا"، وقال: "لقد وقفنا على حاجات مراكز الإيواء التي هي حاجات كبيرة تتأمن بمبادرات فردية سواء من المحافظ أو من القائمقام أو من الجمعيات المحلية والأهلية، واطلعنا على الصورة الجلية لتماسك الشعب اللبناني وتضامنه".



وختم: "إننا إذ نكرر وضع أيدينا بأيدي المحافظ ونشد على همته، فأنا معكم على السمع في كل الأوقات".