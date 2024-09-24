Advertisement

لبنان

الدجاج ومقطعاته.. هل متوافر في الأسواق اللبنانية؟

Lebanon 24
24-09-2024 | 10:02
A-
A+
Doc-P-1251252-638627953648333729.jpg
Doc-P-1251252-638627953648333729.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طمأن رئيس نقابة الدواجن وليم بطرس، أن "إنتاج الدواجن في وضعية جيدة، وإن الدجاج ومقطعاته متوافر في الأسواق اللبنانية بكثرة وبأسعار متدنية"، مشيراً الى "أن الأسعار سجلت انخفاضاً إضافياً رغم الأحداث الخطيرة التي شهدها لبنان على مر الأيام الماضية".
Advertisement

ولفت بطرس في بيان إلى أن "مزارع الدواجن في الجنوب وتحديدا في مناطق حاصبيا والنبطية وصور تواجه بعض الصعوبات بسبب القصف والنزوح وتحدي إيصال المازوت والمياه اليها، واللذين يشكلان عنصرين أساسيين للإنتاج"، كاشفا عن ان ذلك "لن يؤثر في قدرة القطاع على توفير إحتياجات السوق من الدجاج ومقطعاته".

وناشد بطرس "السلطات المسؤولة لإيصال المحروقات وايلاء الاهتمام اللازم بالمزارع في الجنوب، وذلك بهدف تجنيب المزارعين الوقوع في خسائر فادحة، وللحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين".

وكشف عن "إستهداف مزارع دواجن في الجنوب بالقصف"، مشيراً الى "أن مزارع الدواجن موزعة على مساحة لبنان وهي تتركز بشكل أساسي في الشمال بالنسبة لإنتاج الفروج، وفي البقاع بالنسبة للبيض".

واكد بطرس انه "من الطبيعي أن تشهد الأسواق خلال اليومين السابقين نوعا من التهافت وارتفاعا في الطلب لا سيما في المناطق التي شهدت توافد النازحين اليها،  مشددا على ان "هذا الأمر لا يشكل مشكلة في ظل توافر الإنتاج بشكل كبير".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:01 | 2024-09-24
15:13 | 2024-09-24
15:08 | 2024-09-24
14:36 | 2024-09-24
14:34 | 2024-09-24
14:31 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24