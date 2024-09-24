الدجاج ومقطعاته.. هل متوافر في الأسواق اللبنانية؟

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طمأن رئيس نقابة الدواجن وليم بطرس، أن "إنتاج الدواجن في وضعية جيدة، وإن الدجاج ومقطعاته متوافر في الأسواق اللبنانية بكثرة وبأسعار متدنية"، مشيراً الى "أن الأسعار سجلت انخفاضاً إضافياً رغم الأحداث الخطيرة التي شهدها لبنان على مر الأيام الماضية".ولفت بطرس في بيان إلى أن "مزارع الدواجن في الجنوب وتحديدا في مناطق حاصبيا والنبطية وصور تواجه بعض الصعوبات بسبب القصف والنزوح وتحدي إيصال المازوت والمياه اليها، واللذين يشكلان عنصرين أساسيين للإنتاج"، كاشفا عن ان ذلك "لن يؤثر في قدرة القطاع على توفير إحتياجات السوق من الدجاج ومقطعاته".وناشد بطرس "السلطات المسؤولة لإيصال المحروقات وايلاء الاهتمام اللازم بالمزارع في الجنوب، وذلك بهدف تجنيب المزارعين الوقوع في خسائر فادحة، وللحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين".وكشف عن "إستهداف مزارع دواجن في الجنوب بالقصف"، مشيراً الى "أن مزارع الدواجن موزعة على مساحة لبنان وهي تتركز بشكل أساسي في الشمال بالنسبة لإنتاج الفروج، وفي البقاع بالنسبة للبيض".واكد بطرس انه "من الطبيعي أن تشهد الأسواق خلال اليومين السابقين نوعا من التهافت وارتفاعا في الطلب لا سيما في المناطق التي شهدت توافد النازحين اليها، مشددا على ان "هذا الأمر لا يشكل مشكلة في ظل توافر الإنتاج بشكل كبير".