الدفاع المدني: نؤمن المياه إلى مراكز إيواء النازحين في كل المناطق

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أن "عناصرها في المراكز المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية تعمل على تأمين المياه إلى مراكز إيواء النازحين في المناطق كافة".



وذكرت "الموطنين بضرورة الاتصال على الرقم ١٢٥ لطلب المساعدة عند الضرورة".

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