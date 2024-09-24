استهدفته إسرائيل في الغبيري.. من هو ابراهيم قبيسي المسؤول البارز في "حزب الله"؟

زعم جيش العدوّ الإسرئيلي في بيان أن "طائرات حربية اغتالت إبراهيم محمد قبيسي، قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله".

من هو إبراهيم قبيسي؟



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أشار البيان إلى أنه في وقت الغارة التي وقعت في الضاحية الجنوبية لبيروت، كان قبيسي برفقة عدد من كبار قادة منظومة الصواريخ في حزب الله. بحسب البيان، فإن إبراهيم محمد قبيسي كان مسؤولا عن وحدات الصواريخ المختلفة في حزب الله، ومن ضمنها وحدات الصواريخ الدقيقة الموجهة.أشار البيان إلى أنه في وقت الغارة التي وقعت في الضاحية الجنوبية لبيروت، كان قبيسي برفقة عدد من كبار قادة منظومة الصواريخ في حزب الله.

وبحسب المعلومات أنه "وعلى مدار السنوات وخلال الحرب، كان قبيسي مسؤولا عن عمليات إطلاق الصواريخ "نحو الجبهة الداخلية في إسرائيل وتمتع بخبرة خاصة ومركزية في مجال الصواريخ وكان مقربا من كبار قادة القيادة العسكرية في حزب الله".



وحسب البيان: "انضم قبيسي إلى حزب الله خلال ثمانينيات القرن الماضي، وتولى مهام عسكرية مركزية فيه بينها أنه كان مسؤول منظومة العمليات في جنوب لبنان، وقائدا لوحدة "بدر" في جبهة الجنوب".



