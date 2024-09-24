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لبنان

مولوي يوجه كتاباً الى المحافظين بشأن أزمة النزوح الداخلي.. اليكم ما جاء فيه

Lebanon 24
24-09-2024 | 11:47
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أصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً الى المحافظين بشأن تنظيم التعامل مع أزمة النزوح الداخلي وتنسيق الجهود الإنسانية والإدارية والأمنية بين جميع الجهات المعنية.
 
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